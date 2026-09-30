फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Massive fire breaks out in Kishtwar's Mungli village

जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ के मुंगली गांव में लगी भीषण आग, आठ मकान और कई गौशालाएं जलकर राख

Wed, 30 Sep 2026 12:15 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, किश्तवाड़
अमर उजाला नेटवर्क, किश्तवाड़ Published by: Nikita Gupta Updated Wed, 30 Sep 2026 12:15 PM IST
सार

किश्तवाड़ के वारवान इलाके के मुंगली गांव में आधी रात के बाद लगी भीषण आग में आठ मकान और कई गौशालाएं जलकर राख हो गईं कुछ मवेशियों की भी मौत हुई।

विज्ञापन
Massive fire breaks out in Kishtwar's Mungli village
किश्तवाड़ के दूरदराज गांव में भीषण आग - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दूरदराज वारवान इलाके के मुंगली गांव में बुधवार आधी रात के बाद भीषण आग लगने से कम से कम आठ मकान और कई गौशालाएं जलकर राख हो गईं। हादसे में कुछ मवेशियों की भी मौत हो गई। 

विज्ञापन

आग आधी रात के कुछ समय बाद एक मकान में लगी और देखते ही देखते आसपास के घरों तक फैल गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग को आगे फैलने से रोकने के लिए प्रभावित मकानों के कुछ हिस्सों को गिराने और फायरब्रेक बनाने के लिए अर्थ मूवर्स की मदद भी ली गई।

वारवान क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र नहीं होने के कारण दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग से दमकल गाड़ियां बुलाई गईं। काफी मशक्कत के बाद सुबह करीब चार बजे आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि, कुछ स्थानों पर आग सुलगती रहने के कारण प्रभावित इलाके की निगरानी जारी रही।

आग में मारे गए मवेशियों की सही संख्या का अभी पता नहीं चल पाया है। रात के समय विस्तृत आकलन करना संभव नहीं हो सका। आग लगने के कारणों का भी फिलहाल पता नहीं चला है।

प्रशासन ने नुकसान और प्रभावित परिवारों की जरूरतों का आकलन शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय से राहत सामग्री भेजने के लिए वाहन की व्यवस्था की जा रही है।

सर्दियों के दौरान वारवान के दूरदराज इलाकों में आग लगने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। यहां लोग मवेशियों के लिए बड़ी मात्रा में सूखी घास और चारा जमा करके रखते हैं। प्रशासन और धार्मिक संस्थानों के माध्यम से लोगों को सूखा चारा घरों के अंदर या उनके नजदीक जमा न करने की सलाह दी जाती रही है, क्योंकि इससे आग तेजी से फैलने का खतरा रहता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed