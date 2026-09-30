लद्दाख में युवाओं के लिए बड़ा तोहफा: स्पितुक में शुरू हुआ शानदार फुटसल ग्राउंड, एलजी सक्सेना ने किया उद्घाटन

यूथ मंथ 2026 के समापन समारोह में पहुंचे एलजी

वीके सक्सेना ने यूथ मंथ 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले एक महीने के दौरान सेवन डिस्ट्रिक्ट्स, सेवन स्पोर्ट्स पहल के तहत लद्दाख के युवाओं को विभिन्न खेलों से जुड़ने के अवसर उपलब्ध कराए गए।



उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं तक खेल सुविधाओं और अवसरों की समान पहुंच सुनिश्चित करना है। साथ ही इसके जरिए लद्दाख के युवाओं को अपनी प्रतिभा, दृढ़ता और खेल क्षमता प्रदर्शित करने के लिए मंच मिला है।



खेल सुविधाओं के विस्तार पर जोर

उपराज्यपाल ने कहा कि स्पितुक में नया फुटसल ग्राउंड लद्दाख में युवाओं के लिए खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसी सुविधाओं से युवा खेलों में अधिक सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे।