जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आखिरी दिन घमासान: वेतन बिल पर नेकां-भाजपा भिड़े, आप विधायक मेहराज मलिक सदन से बाहर

स्पीकर ने मामला आगे बढ़ाने से रोका

विवाद बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि यह मामला मंगलवार को ही समाप्त हो चुका है और अब इसे दोबारा सदन में उठाने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी और प्रश्नकाल शुरू हुआ।



अनियंत्रित सोशल मीडिया पर मीडिया नीति बनाने की तैयारी

सदन में अनियंत्रित सोशल मीडिया के इस्तेमाल का मुद्दा भी उठा। कई विधायकों ने ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।



मंत्री सकीना इटू ने बताया कि इस मुद्दे की जांच के लिए विधायक अली मोहम्मद सागर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। उन्होंने कहा कि समिति ने सूचना विभाग को व्यापक मीडिया नीति तैयार करने का जिम्मा दिया है, जिसे चार महीने के भीतर तैयार किया जाना है।



बोलने का मौका नहीं मिलने पर वेल में पहुंचे मेहराज मलिक

प्रश्नकाल के दौरान डोडा से आप विधायक मेहराज मलिक बोलने का अवसर नहीं मिलने से नाराज होकर सदन के वेल में पहुंच गए। वह अपनी बात रखने की कोशिश करते रहे और इस दौरान नेकां विधायकों से भी बातचीत करते दिखाई दिए।