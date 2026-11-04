{"_id":"6aeb17ab7385c37cdd0f1373","slug":"video-fisheries-department-ganderbal-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में मछली पालन से संवरेगा युवाओं का भविष्य, 22 यूनिट स्थापित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में मछली पालन से संवरेगा युवाओं का भविष्य, 22 यूनिट स्थापित

Nikita Gupta

Updated Wed, 04 Nov 2026 05:01 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 05:01 PM IST







Link Copied



गांदरबल में मत्स्य विभाग युवाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मछली पालन को बढ़ावा दे रहा है। एचएडीपी के तहत अब तक 22 यूनिट स्थापित की गई हैं और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 58.10 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है। ... और पढ़ें

विज्ञापन