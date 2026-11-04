जम्मू: 'घाटी में बीजेपी ने चलाया ऑपरेशन लोटस, रुहुल्ला को एनसी से बाहर करने में कामयाब रही भाजपा', सलमान सागर

रुहुल्ला के इस्तीफे के पीछे छिपी वजहों पर उठाए सवाल

एनसी विधायक ने रुहुल्ला के इस्तीफे के पीछे किसी बड़ी राजनीतिक वजह होने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि रुहुल्ला ने पार्टी से दूरी बनाने के लिए एक बहाना चुना है, जबकि इसके पीछे की असली वजहें समय आने पर सामने आएंगी। सागर ने कहा कि भाजपा के साथ जाने वाला कोई भी नेता जनता की नजरों में अपनी विश्वसनीयता खो देगा।



उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर रुहुल्ला की ओर से की गई टिप्पणियों का भी जवाब दिया। सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी कमजोर नहीं है कि किसी एक नेता के आने या जाने से पार्टी हिल जाए। उन्होंने दावा किया कि 1947 से ही दिल्ली की ओर से एनसी को कमजोर करने की कोशिशें होती रही हैं।



रुहुल्ला ने पार्टी और जनता के साथ किया विश्वासघात: सज्जाद शाहीन

इस दौरान विधायक सज्जाद शाहीन ने भी रुहुल्लाह पर निशाना साधा। उन्होंने रुहुल्ला के बयान और रैली में इस्तेमाल की गई भाषा को निंदनीय बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने न केवल पार्टी, बल्कि अपने मतदाताओं और निर्वाचन क्षेत्र की जनता के साथ भी विश्वासघात किया है।



वहीं, पार्टी के कुछ विधायकों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नाराजगी के सवाल पर सलमान सागर ने कहा कि पार्टी सभी घटनाक्रम पर नजर रख रही है। उन्होंने दावा किया कि एनसी के सभी विधायक एकजुट हैं और अगले एक-दो दिनों में आपसी मतभेद दूर कर लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों की कोशिशों से पार्टी या सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

