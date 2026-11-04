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डोडा भूस्खलन: गंदोह-भलेसा मार्ग पर खिसकी मिट्टी, टला बड़ा हादसा; कोई हताहत नहीं

Wed, 04 Nov 2026 07:41 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 04 Nov 2026 07:41 PM IST
सार

डोडा के गंदोह-भलेसा मार्ग पर बटारा के पास भूस्खलन हुआ है। एसडीएम गंदोह प्रशासन के अनुसार, अब तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। 

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Doda landslide Mud slides on Gandoh-Bhalesa road major accident averted no casualties
डोडा भूस्खलन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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डोडा के गंदोह-भलेसा मार्ग पर बटारा के पास भूस्खलन हुआ है। एसडीएम गंदोह प्रशासन के अनुसार, अब तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। भूस्खलन पहले से क्षतिग्रस्त स्थान पर हुआ है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

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