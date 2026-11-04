जम्मू-कश्मीर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख गुलाम कादिर परदेसी का निधन, 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Wed, 04 Nov 2026 03:19 PM IST
सार
नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी शेख गुलाम कादिर परदेसी का मंगलवार देर रात 88 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनके निधन पर शोक जताया।
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विस्तार
जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के पूर्व सदस्य शेख गुलाम कादिर परदेसी का मंगलवार देर रात निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे।
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बुधवार सुबह 11 बजे उनकी नमाज-ए-जनाजा अदा की जाएगी, जिसके बाद उन्हें श्रीनगर के बटवारा इलाके में स्थित पैतृक कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। उनके परिवार में पत्नी, चार बेटियां और बेटे एहसान परदेसी हैं, जो वर्तमान में लाल चौक विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं।
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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर शोक संदेश साझा करते हुए विधायक एहसान परदेसी के प्रति संवेदना व्यक्त की और दिवंगत नेता की मगफिरत के लिए दुआ की। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत देने की प्रार्थना भी की।
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