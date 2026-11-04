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लद्दाख में बड़ा हादसा: नामिका ला दर्रे के पास खाई में गिरा सेना का वाहन, दो जवान बलिदान

Wed, 04 Nov 2026 08:37 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लेह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लेह Published by: विकास कुमार Updated Wed, 04 Nov 2026 08:37 PM IST
सार

सेना का वाहन लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्र में नियमित ड्यूटी पर था। इसी दौरान नामिका ला दर्रे के करीब वाहन अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया और सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा।

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ladakh army vehicle accident two soldiers killed namika la
लद्दाख में खाई में गिरा सेना का वाहन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग-01 पर नामिका ला दर्रे के पास बुधवार, 4 नवंबर को सेना का एक भारी वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में वाहन चालक और सह-चालक सहित भारतीय सेना के दो जवान बलिदान हो गए।

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बचाव अभियान और कानूनी कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया। गहरी खाई से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों जवानों के शवों को बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), चिकतान पहुंचाया गया।

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मामला दर्ज, जांच शुरू
इस संबंध में स्थानीय पुलिस थाना वाखा में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। सैन्य अधिकारियों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपने दो बहादुर जवानों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

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