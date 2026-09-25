लेह हिंसा की पहली बरसी: एक साल बाद भी सवाल बरकरार, नहीं आई जांच रिपोर्ट, चार मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि

लद्दाख को बांटने की साजिशों का हो विरोध, पीड़ितों को मिले न्याय : करबलई

कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के सह-अध्यक्ष असगर अली करबलई ने लोगों से एकजुट रहने और क्षेत्र को धार्मिक, क्षेत्रीय तथा राजनीतिक आधार पर बांटने के प्रयासों का विरोध करने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से लोगों पर कार्यक्रमों में शामिल न होने के लिए दबाव बनाया गया।



उन्होंने कहा, आप पूरे लद्दाख में सुरक्षा बल तैनात कर सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। उन्होंने लद्दाख में भूमि से संबंधित प्रस्तावित नियमों और विनियमों को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। लोग किसी भी आर्थिक या अन्य आश्वासन के बदले अपनी जमीन अथवा अधिकारों से समझौता न करें।



वित्तीय लाभ या बढ़े हुए मानदेय को लोगों के हितों से जुड़े फैसलों पर प्रभाव न डालने दें। उन्होंने कहा कि लेह हिंसा में मारे गए लोगों को दिया जा रहा मुआवजा मांगों की तुलना में प्रस्तावित राशि अपर्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि लद्दाख को बौद्ध-मुस्लिम, क्षेत्रीय, जिला और हिल काउंसिल के आधार पर विभाजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। करबलई ने पूर्व हिल काउंसिल प्रतिनिधियों से जुड़ी हालिया प्रशासनिक बैठक के फैसले पर सवाल उठाया। कहा कि संबंधित सरकारी आदेशों की प्रतियां सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।