फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Attackers fled after opening fire outside a tea stall in the Bari Brahmana area.

हाईवे किनारे आधी रात तड़तड़ाईं गोलियां: चाय की दुकान के बाहर बहसबाजी के बाद फायरिंग, पैर में लगी दो गोलियां

Fri, 25 Sep 2026 02:10 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Fri, 25 Sep 2026 02:10 PM IST
सार

बाड़ी ब्राह्मणा के तरोर में बुधवार रात चाय की दुकान के बाहर बहसबाजी के बाद फायरिंग में विशाल सिंह जमवाल घायल हो गया।

विज्ञापन
Attackers fled after opening fire outside a tea stall in the Bari Brahmana area.
जम्मू-कश्मीर पुलिस - फोटो : निकिता गुप्ता

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

क्षेत्र के तरोर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित एक चाय की दुकान पर बुधवार रात करीब 11:30 बजे हुए गोलीकांड ने इलाके में सनसनी फैला दी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार तीन फायरों की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। हमलावर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। पुलिस के पहुंचने के बाद ही डरे-सहमे लोग अपने घरों से बाहर आए।

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार घायल विशाल सिंह जमवाल पुत्र नरेंद्र सिंह, निवासी राया और हमलावर विशाल शर्मा उर्फ विशु निवासी खोजीपुर, बिश्नाह दोनों ही स्थानीय स्तर पर आपराधिक किस्म के हैं। इन दोनों के खिलाफ पहले भी एफआईआर दर्ज हैं। बुधवार को दोनों अपने गुर्गों के साथ मिलकर तरोर पहुंचे थे। इसके उपरांत किसी बात को लेकर तीखी बहसबाजी शुरू हो गई। बहसबाजी बढ़ने पर विशाल सिंह जमवाल उग्र हो गया, जिसके बाद विशाल शर्मा ने अपनी पिस्तौल निकालकर तीन राउंड फायर कर दिए। इनमें से दो गोलियां विशाल सिंह जमवाल की टांग में लगीं, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। मौके पर मौजूद अन्य लोगों और साथियों ने उसे एम्स अस्पताल पहुंचाया। 

जहां पर उसकी हालत को गंभीर देखते हुए पंजाब ले जाया गया है। तरोर में गोलीकांड से पहले विशाल शर्मा रत्नाल में एक शादी समारोह में गया था और बिश्नाह पुलिस ने संदिग्ध फायरिंग की सूचना मिलने पर इलाके की तलाशी ली थी, लेकिन थाना प्रभारी बिश्नाह दीपक ठाकुर ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा कि फायरिंग की सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी की थी परंतु मौके पर फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस कार्रवाई और फॉरेंसिक जांच
गोलीकांड की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं और इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन हमलावर और उसके साथी गोलीकांड को अंजाम देने के बाद फरार हो चुके थे। पुलिस ने हमलावर की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें तैनात कर दी हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया और मौके से तीन खाली कारतूस, एक कमीज, को जब्त किया है। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

हमलावर की तलाशी के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं और निरंतर छापामारी की जा रही है। एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। -संदीप सिंह चिब, थाना प्रभारी, बाड़ी ब्राह्मणा

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed