हाईवे किनारे आधी रात तड़तड़ाईं गोलियां: चाय की दुकान के बाहर बहसबाजी के बाद फायरिंग, पैर में लगी दो गोलियां

जानकारी के अनुसार घायल विशाल सिंह जमवाल पुत्र नरेंद्र सिंह, निवासी राया और हमलावर विशाल शर्मा उर्फ विशु निवासी खोजीपुर, बिश्नाह दोनों ही स्थानीय स्तर पर आपराधिक किस्म के हैं। इन दोनों के खिलाफ पहले भी एफआईआर दर्ज हैं। बुधवार को दोनों अपने गुर्गों के साथ मिलकर तरोर पहुंचे थे। इसके उपरांत किसी बात को लेकर तीखी बहसबाजी शुरू हो गई। बहसबाजी बढ़ने पर विशाल सिंह जमवाल उग्र हो गया, जिसके बाद विशाल शर्मा ने अपनी पिस्तौल निकालकर तीन राउंड फायर कर दिए। इनमें से दो गोलियां विशाल सिंह जमवाल की टांग में लगीं, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। मौके पर मौजूद अन्य लोगों और साथियों ने उसे एम्स अस्पताल पहुंचाया।



जहां पर उसकी हालत को गंभीर देखते हुए पंजाब ले जाया गया है। तरोर में गोलीकांड से पहले विशाल शर्मा रत्नाल में एक शादी समारोह में गया था और बिश्नाह पुलिस ने संदिग्ध फायरिंग की सूचना मिलने पर इलाके की तलाशी ली थी, लेकिन थाना प्रभारी बिश्नाह दीपक ठाकुर ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा कि फायरिंग की सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी की थी परंतु मौके पर फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है।