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जम्मू-कश्मीर: सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ पहुंचे करनाह, बर्फबारी से पहले सीमा की तैयारियों का लिया जायजा

Fri, 25 Sep 2026 03:45 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, कुपवाड़ा
अमर उजाला नेटवर्क, कुपवाड़ा Published by: Nikita Gupta Updated Fri, 25 Sep 2026 03:45 PM IST
सार

सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कुपवाड़ा के करनाह और तंगधार का दौरा कर सीमा सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया और 'ऑपरेशन दृष्टि' मोतियाबिंद सर्जरी शिविर की समीक्षा की।

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Army Chief General Dheeraj Seth reached Karnah
सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ - फोटो : संवाद

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सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने शुक्रवार को कुपवाड़ा जिले के करनाह और तंगधार क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ सैनिकों से बातचीत की। उनका यह दौरा सर्दियों और बर्फबारी से पहले सीमा पर तैयारियों की समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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सेना प्रमुख ने तंगधार में आयोजित 'ऑपरेशन दृष्टि' मोतियाबिंद सर्जरी शिविर की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शिविर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और स्थानीय लोगों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली।

दौरे के दौरान जनरल धीरज सेठ ने पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं तथा कल्याण से जुड़े मुद्दों की जानकारी ली। उन्होंने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़े मामलों को सुना तथा संबंधित अधिकारियों से आवश्यक कदम उठाने को कहा।

बर्फबारी से पहले सीमा पर तैयारियों पर जोर
करनाह और तंगधार जैसे सीमावर्ती इलाकों में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी होती है। ऐसे में सेना के लिए अग्रिम इलाकों तक रसद, जवानों की तैनाती और निगरानी व्यवस्था को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। सेना प्रमुख का दौरा बर्फबारी से पहले सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और संचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा से भी जुड़ा माना जा रहा है।

जनरल सेठ का यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब एक दिन पहले वायु सेना प्रमुख ने भी जम्मू-कश्मीर के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया था। लगातार दो दिनों में थलसेना और वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों के सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे को सर्दियों से पहले सुरक्षा तैयारियों और परिचालन स्थिति की समीक्षा के संदर्भ में देखा जा रहा है।

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