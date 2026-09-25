जम्मू-कश्मीर विधानसभा में फिर हंगामा: स्टेटहुड पर गरमाई सियासत, नारेबाजी के बीच 30 मिनट के लिए सदन स्थगित
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस के सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन और बाद में स्टेटहुड प्रस्ताव पर बीजेपी-एनसी के बीच नारेबाजी से हंगामा हुआ।
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जम्मू-कश्मीर विधानसभा के जारी सत्र में शुक्रवार को एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सदन में बैनर दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने विधायकों से बैनर हटाने और अपनी सीटों पर बैठने को कहा।
स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों से कहा कि उन्हें सदन के अंदर इस तरह के बैनर लाने की अनुमति किसने दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग जम्मू-कश्मीर विधानसभा के नियंत्रण में नहीं है। स्पीकर ने चेतावनी दी कि सदस्य अपनी सीटों पर लौटें, अन्यथा उन्हें कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
इसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग वाला प्रस्ताव सदन में पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि सदन केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल और शीघ्र बहाल करने का आह्वान करता है। प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजने की बात भी कही गई।
स्टेटहुड के प्रस्ताव पर सदन में सत्ता पक्ष और भाजपा विधायकों के बीच नारेबाजी और तीखी बहस हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई, जबकि भाजपा विधायकों ने इसका विरोध करते हुए सरकार से अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग की। इससे पहले भी विधानसभा के मौजूदा सत्र में स्टेटहुड और सरकार के कामकाज को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला है।
इस दौरान विभिन्न दलों के विधायकों ने एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। बलवंत सिंह मनकोटिया और अन्य सदस्यों की ओर से भी टिप्पणियां की गईं। कुछ विधायक सदन के वेल में पहुंचने की कोशिश करते दिखे जिन्हें मार्शलों ने रोक दिया।
हंगामे के बीच स्पीकर ने सदस्यों से शांत रहने और अपनी सीटों पर बैठने की अपील की। उन्होंने कहा कि सदन में मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और केवल हंगामा करने से समाधान नहीं निकलेगा। लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।
#WATCH श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए बैनर दिखाए। pic.twitter.com/0CqNNhjDTQ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 25, 2026