फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Opposition questions the government during the Jammu and Kashmir Assembly session.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सरकार पर विपक्ष का हमला, रोजगार-आरक्षण पर मांगा जवाब

Fri, 25 Sep 2026 11:52 AM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Fri, 25 Sep 2026 11:52 AM IST
सार

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के जारी सत्र में विपक्षी विधायकों ने रोजगार, आरक्षण और सरकार के अधूरे वादों को लेकर सवाल उठाए और सरकार पर महत्वपूर्ण मुद्दों से बचने का आरोप लगाया।

विज्ञापन
Opposition questions the government during the Jammu and Kashmir Assembly session.
जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के जारी सत्र में विपक्षी विधायकों ने सरकार से रोजगार, आरक्षण और चुनावी वादों समेत कई मुद्दों पर जवाब मांगा। सत्र का मौजूदा चरण 21 सितंबर से 30 सितंबर तक निर्धारित है और 25 सितंबर को निजी सदस्य प्रस्तावों पर चर्चा होनी है।

विज्ञापन

नेशनल पैंथर्स पार्टी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने आरोप लगाया कि सरकार अपने वादों को पूरा करने को लेकर सदन में जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों से विधायकों ने लगातार मुद्दे उठाए और प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मनकोटिया ने कहा कि सार्वजनिक कामों से जुड़े मामलों में राज्य का दर्जा न होने को आधार बनाया जा रहा है।

पीडीपी विधायक आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने कहा कि विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों को अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाने का अवसर मिल रहा है, लेकिन रोजगार और आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार चर्चा से बचती नजर आ रही है। रोजगार और आरक्षण पहले से ही इस सत्र में विपक्ष के प्रमुख मुद्दों में शामिल रहे हैं।

वहीं, कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट ने सरकार की स्थिति का अलग पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होने के कारण प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों से जुड़ी कई सीमाएं हैं। उनके मुताबिक कई छोटे मामलों में भी उपराज्यपाल कार्यालय से मंजूरी या प्रतिक्रिया का इंतजार करना पड़ता है। विधानसभा का यह सत्र रोजगार, आरक्षण, राज्य का दर्जा और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस का गवाह रहा है। सत्र की शुरुआत भी हंगामे के बीच हुई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed