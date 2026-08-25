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Udhampur: मच्छरों के बढ़ते खतरे के बीच उधमपुर में फॉगिंग तेज, नगर परिषद ने संभाला मोर्चा

Nikita Gupta

Updated Tue, 25 Aug 2026 05:53 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 05:53 PM IST







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उधमपुर में डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर परिषद ने शहर के विभिन्न इलाकों में फॉगिंग अभियान चलाया। नगर परिषद के सीईओ ने लोगों से घरों और आसपास पानी जमा न होने देने तथा साफ-सफाई बनाए रखने की अपील की। ... और पढ़ें

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