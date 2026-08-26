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Udhampur: जनगणना कार्य में तकनीकी संसाधनों की जरूरत, डॉ. मुल्ख राज भमागी ने उठाई मांग

Nikita Gupta

Updated Wed, 26 Aug 2026 05:55 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 05:55 PM IST







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अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. मुल्ख राज भमागी ने एक बैठक आयोजित कर जनगणना कार्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने जनगणना कार्य में शामिल शिक्षित लोगों को आवश्यक तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि जनगणना का कार्य अधिक सुचारु, सटीक और प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके। ... और पढ़ें

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