Udhampur: फसलों और जमीनों को बारिश से नुकसान, डॉ. भमागी ने प्रशासन से मांगा मुआवजा

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सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. मुल्ख राज भमागी ने पत्रकार वार्ता के दौरान प्रशासन से पंचैरी-भमाग क्षेत्र में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि भारी बरसात के कारण किसानों की फसलों और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। डॉ. भमागी ने प्रशासन से नुकसान का जल्द आकलन कर प्रभावित किसानों के हक में शीघ्र मुआवजा जारी करने की मांग की।

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