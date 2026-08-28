{"_id":"6a918262373dc9db0d097a05","slug":"video-outrage-over-the-tragic-death-of-a-girl-in-kishtwar-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"Udhampur: किश्तवाड़ में बच्ची की दर्दनाक मौत पर उबाल, जियो और जीने दो ने उठाई न्याय की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Udhampur: किश्तवाड़ में बच्ची की दर्दनाक मौत पर उबाल, जियो और जीने दो ने उठाई न्याय की मांग

Nikita Gupta

Updated Fri, 28 Aug 2026 06:13 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 06:13 PM IST







Link Copied



किश्तवाड़ में बच्ची बच्ची की दर्दनाक मौत के मामले को लेकर जियो और जीने दो गो की ओर से बैठक का आयोजन किया गया जिसमें पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घटना पर गहरा रोज व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांगकी। ... और पढ़ें

विज्ञापन