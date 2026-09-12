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जम्मू-कश्मीर: जीएमसी राजोरी में अनोखा विरोध, डिजिटल एक्स-रे रूम खुलवाने के लिए मुश्ताक भट्ट ने जलाई अगरबत्ती

Nikita Gupta

Updated Sat, 12 Sep 2026 04:54 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 04:54 PM IST







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रियासी के जीएमसी में पीडीपी नेता मुश्ताक भट्ट ने बंद पड़े डिजिटल एक्स-रे रूम को जल्द खोलने की मांग को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध जताया। उन्होंने जीएमसी परिसर के बाहर नवजात की मौत के मामले में निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग करते हुए संबंधित परिस्थितियों की पूरी जांच की अपील की। ... और पढ़ें

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