Rajouri News: फ्लाईओवर के नीचे फंसा ट्राला, सरोर अड्डा में लगा जाम
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:06 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:06 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बाड़ी ब्राह्मणा। नगर के सरोर अड्डा में सोमवार को फ्लाईओवर के नीचे से गुजरते समय एक ट्राला पुल से टकराकर फंस गया। हादसे के बाद मार्ग पर यातायात बाधित हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।
जानकारी के अनुसार, ट्राला चालक अंशु जम्मू से दिल्ली की ओर जा रहा था। बाड़ी ब्राह्मणा सरोर अड्डा से पहले एक तरफा यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। जैसे ही ट्राला सरोर अड्डा पहुंचा और फ्लाईओवर के नीचे से निकलने लगा, उसका ऊपरी हिस्सा पुल से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्राला वहीं फंस गया।
चालक अंशु ने आरोप लगाया कि फ्लाईओवर की ऊंचाई निर्धारित मानकों से कम है, जिसके कारण यह हादसा हुआ। ट्राला फंसने के चलते सरोर अड्डा में जाम की स्थिति बनी रही। वाहन को पुल के नीचे से निकालने के लिए स्थानीय लोगों और संबंधित कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में प्रयासों के जरिए ट्राले को बाहर निकाला गया, जिसके बाद यातायात को दोबारा सुचारू किया जा सका। स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त स्थान पर पहले भी बड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से फ्लाईओवर की ऊंचाई की जांच करवाने और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।
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बाड़ी ब्राह्मणा। नगर के सरोर अड्डा में सोमवार को फ्लाईओवर के नीचे से गुजरते समय एक ट्राला पुल से टकराकर फंस गया। हादसे के बाद मार्ग पर यातायात बाधित हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।
जानकारी के अनुसार, ट्राला चालक अंशु जम्मू से दिल्ली की ओर जा रहा था। बाड़ी ब्राह्मणा सरोर अड्डा से पहले एक तरफा यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। जैसे ही ट्राला सरोर अड्डा पहुंचा और फ्लाईओवर के नीचे से निकलने लगा, उसका ऊपरी हिस्सा पुल से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्राला वहीं फंस गया।
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चालक अंशु ने आरोप लगाया कि फ्लाईओवर की ऊंचाई निर्धारित मानकों से कम है, जिसके कारण यह हादसा हुआ। ट्राला फंसने के चलते सरोर अड्डा में जाम की स्थिति बनी रही। वाहन को पुल के नीचे से निकालने के लिए स्थानीय लोगों और संबंधित कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में प्रयासों के जरिए ट्राले को बाहर निकाला गया, जिसके बाद यातायात को दोबारा सुचारू किया जा सका। स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त स्थान पर पहले भी बड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से फ्लाईओवर की ऊंचाई की जांच करवाने और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।
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