Rajouri News: बेहोश होकर गिरे एनएचएम कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष, धरना स्थल पर ही चढ़ा ग्लूकोज

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संवाद न्यूज एजेंसीपुंछ। नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान सोमवार को राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल परिसर में उस समय हड़कंप मच गया।जब धरना प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करते हुए एनएचएम एंपलाइज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सज्जाद अहमद अचानक बेहोश हो कर गिर पड़े। इसके बाद महिला कर्मचारी फूट-फूटकर रोने लगीं। धरना स्थल पर ही कर्मचारी नेता को ग्लूकोस चढ़ाया गया, तब उनकी तबीयत में सुधार आया।सोमवार को राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल परिसर में धरना-प्रदर्शन चल रहा था। इसी बीच नारेबाजी करते समय एसोसिएशन के अध्यक्ष सज्जाद अहमद बेहोश हो गए। सज्जाद के गिरते ही उनके साथ पिछले छह दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहीं महिला कर्मचारियों की आंखों से आंसू फूट पड़े। धरना स्थल पर अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया।महिला कर्मचारियों ने रोते हुए स्वास्थ्य मंत्री सकीना ईट्टू से एनएचएम कर्मचारियों पर तरस खाने की अपील की। कहा कि जब हमने सुना कि एक महिला हमारी स्वास्थ्य मंत्री बनीं हैं तो हम बहुत खुश हुए लेकिन हमें क्या पता था कि वह हमारे बारे में कुछ नहीं सोचेंगी। वहीं बेहोश होकर गिरे सज्जाद अहमद को वहीं धरना स्थल पर ही ग्लूकोस चढ़ाया गया और करीब डेढ़ घंटे बाद जब उनकी स्थिति सामान्य हुई तो प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए देर शाम तक प्रदर्शन जारी रखा।