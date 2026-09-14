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जम्मू-कश्मीर: राजोरी में दिव्यांगजनों को बड़ी सौगात, 261 लोगों को मिले 26.64 लाख के उपकरण

Nikita Gupta

Updated Mon, 14 Sep 2026 05:06 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 05:06 PM IST







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राजोरी में जेएंडके बैंक की सीएसआर पहल समर्थ के तहत 261 दिव्यांगजनों को 26.64 लाख रुपये मूल्य के 476 सहायक एवं कृत्रिम उपकरण निशुल्क वितरित किए गए। ... और पढ़ें

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