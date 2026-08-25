{"_id":"6a8d895dde78caf9e80fb9b7","slug":"video-bike-rally-held-in-rajouri-ahead-of-eid-milad-un-nabi-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"Rajouri: ईद मिलाद-उन-नबी की तैयारियों को लेकर राजोरी में निकली बाइक रैली, दिया भाईचारे का संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rajouri: ईद मिलाद-उन-नबी की तैयारियों को लेकर राजोरी में निकली बाइक रैली, दिया भाईचारे का संदेश
ईद मिलाद-उन-नबी की तैयारियों के सिलसिले में राजौरी में बेला ब्रिज से खांडली ब्रिज तक बाइक रैली निकाली गई।