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जम्मू-कश्मीर: जीएमसी कठुआ में इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल, कैंडल मार्च निकालकर उठाई स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग

Nikita Gupta

Updated Tue, 08 Sep 2026 04:17 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 04:17 PM IST







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जीएमसी कठुआ के इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है, जिसके तहत सोमवार शाम उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। डॉक्टरों का कहना है कि मौजूदा स्टाइपेंड उनके काम के बोझ और जिम्मेदारियों के अनुरूप नहीं है। ... और पढ़ें

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