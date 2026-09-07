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जम्मू-कश्मीर: कठुआ में 'बच्छ दुआ' की धूम, बच्चों की लंबी उम्र के लिए माताओं ने रखा व्रत

Nikita Gupta

Updated Mon, 07 Sep 2026 05:54 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 05:54 PM IST







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कठुआ में वत्स द्वादशी (बच्छ दुआ) का पर्व श्रद्धा और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया गया।

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