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Hindi News ›   Video ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   Bachh Dua' celebrated with fervor in Kathua

जम्मू-कश्मीर: कठुआ में 'बच्छ दुआ' की धूम, बच्चों की लंबी उम्र के लिए माताओं ने रखा व्रत

Mon, 07 Sep 2026 05:54 PM IST
Nikita Gupta
Nikita Gupta Nikita Gupta
Updated Mon, 07 Sep 2026 05:54 PM IST
Bachh Dua' celebrated with fervor in Kathua
कठुआ में वत्स द्वादशी (बच्छ दुआ) का पर्व श्रद्धा और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया गया।
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