{"_id":"6b004258c12eab71c909aff0","slug":"video-una-preparations-in-full-swing-for-the-wedding-of-mata-tulsi-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: माता तुलसी के विवाह को लेकर तैयारियां जोरों पर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

माता तुलसी के विवाह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। परंपरा के अनुसार सारे रीति-रिवाज के अनुसार पंडित सारी रस्मों को अदा कर रहे हैं और माता तुलसी के विवाह को लेकर प्रतिष्ठा से लेकर मंत्रोच्चारण सहित अन्य रस्में निभाई जा रही हैं। बाबा बाल जी महाराज 21 नवंबर को माता तुलसी के विवाह के लिए जिला हमीरपुर के गांव भलेडा में आयोजित कार्यक्रम में अपनी बरात सहित शिरकत करेंगे और उसके बाद तमाम तरह की विवाह से संबंधित औपचारिकएं पूरी की जाएंगी। राकेश कुमार उर्फ बिंटू निवासी भलेडा के यहां माता तुलसी का विवाह कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें पंडित राजकुमार विवाह से संबंधित तमाम औपचारिकताएं दिन पूरी कर रहे हैं।

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