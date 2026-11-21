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रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, हिमाचल एक्सप्रेस के ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 8:35 बजे है लेकिन ट्रेन सुबह 9:31 बजे पहुंची। इस तरह ट्रेन 56 मिनट देरी से स्टेशन पहुंची।वहीं, हरिद्वार से अंब अंदौरा के बीच चलने वाली ट्रेन का ऊना पहुंचने का समय दोपहर 12:30 बजे निर्धारित है लेकिन यह ट्रेन 36 मिनट देरी से दोपहर 1:06 बजे स्टेशन पहुंची। इसके अलावा अंब अंदौरा से हरिद्वार वापसी के दौरान ट्रेन के ऊना पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर 2 बजे है लेकिन यह 26 मिनट देरी से दोपहर 2:26 बजे पहुंची। यात्रियों को ट्रेनों के निर्धारित समय पर नहीं पहुंचने के कारण रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त इंतजार करना पड़ा।