ऊना: राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के लिए हिमाचल के 40 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के चयन के लिए शनिवार को ऊना के इंदिरा मैदान स्थित एस्ट्रो टर्फ पर ट्रायल आयोजित किए गए। ट्रायल में प्रदेशभर से पहुंचे 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर टीम में जगह बनाने के लिए अपना दमखम दिखाया। खिलाड़ियों के प्रदर्शन, फिटनेस और खेल कौशल के आधार पर चयन समिति ने प्रतिभाओं को परखा। चयन प्रक्रिया में हॉकी हिमाचल की चयन समिति के सदस्य अजीत ठाकुर, अनिल खंतवाल, प्रोमिला शर्मा, जगतार सिंह, कुनाल शर्मा और आशीष सेन मौजूद रहे। ट्रायल में शामिल खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया की शुरुआत यो-यो टेस्ट से की गई। फिटनेस टेस्ट में प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों को मैदान पर उतारा गया, जहां उनके खेल कौशल, तकनीक, गति और टीम के साथ तालमेल को परखा गया। हॉकी हिमाचल के महासचिव रोमेश पठानिया ने बताया कि 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 10 से 22 अक्तूबर तक राउरकेला, ओडिशा में किया जाएगा। इसी प्रतियोगिता के लिए हिमाचल की टीम का चयन करने के उद्देश्य से ऊना में ट्रायल करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चयन समिति द्वारा खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हिमाचल की टीम तैयार की जाएगी।

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