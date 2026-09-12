{"_id":"6aa4fe28b2f210e43507ef86","slug":"video-national-lok-adalat-organized-in-una-and-amb-8000-cases-listed-for-hearing-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना और अंब में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 8,000 मामले सुनवाई के लिए लगाए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत जिला ऊना के ऊना और अंब में लोक अदालत का आयोजन किया गया। तकरीबन 8,000 मामलों की सुनवाई के लिए केस विभिन्न अदालतों में लगाए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना सचिव शिखा लखनपाल ने बताया कि प्रत्येक अदालत में न्यायाधीश के पास चार से 5,000 केस चले हुए होते हैं। ऐसे में लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले। इस मकसद के लिए हर तीन महीने में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है ताकि न्यायाधीश के परामर्श और लोगों की आपस में तालमेल से अधिकतर केस का निर्णय निपटारा किया जा सके और समय पर लोगों को न्याय मिल सके। राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों को निशुल्क में कानूनी मदद प्रदान की जाती है।

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