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ऊना: तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत

Krishan Singh

Updated Sat, 12 Sep 2026 12:26 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 12:26 PM IST







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तेज हवाओं के साथ ऊना जिले के विभिन्न क्षेत्र में हुई भारी बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है, वहीं दूसरी ओर किसानों और बागवानों के लिए भी राहत बनकर आई है। आलू की फसल के लिए यह बारिश वरदान साबित हो सकती है। ... और पढ़ें

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