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चिंतपूर्णी: सफाई कर्मचारियों ने अपनी सहयोग राशि से लगाया खीर का लंगर

Krishan Singh

Updated Wed, 18 Nov 2026 12:20 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 12:20 PM IST







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मां चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सुलभ इंटरनेशनल के सफाई कर्मचारियों ने सराहनीय पहल करते हुए खीर के लंगर का आयोजन किया। सभी सफाई कर्मचारियों ने अपनी-अपनी सहयोग राशि एकत्रित कर बाबा माईदास सदन के पास इस लंगर का आयोजन किया। ... और पढ़ें

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