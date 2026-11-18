{"_id":"6afd4114c9989d50cd0b8c24","slug":"video-acharya-gopalchand-shastri-stated-that-the-sundarkand-represents-a-remarkable-confluence-of-hanumans-devotion-strength-and-intellect-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"चिंतपूर्णी: आचार्य गोपालचंद शास्त्री बोले- सुंदरकांड में हनुमान की भक्ति, शक्ति और बुद्धि का अद्भुत संगम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चिंतपूर्णी: आचार्य गोपालचंद शास्त्री बोले- सुंदरकांड में हनुमान की भक्ति, शक्ति और बुद्धि का अद्भुत संगम
चिंतपूर्णी में आयोजित श्रीराम कथा के दौरान आचार्य गोपालचंद शास्त्री ने सुंदरकांड का भावपूर्ण व्याख्यान करते हुए भगवान श्रीराम के परम भक्त हनुमान जी की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि हनुमान के व्यक्तित्व में भक्ति, शक्ति और बुद्धि का ऐसा अद्भुत संगम था, जो हर व्यक्ति के लिए प्रेरणास्रोत है। प्रभु श्रीराम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, अद्भुत पराक्रम और असाधारण बुद्धिमत्ता के कारण ही उन्होंने ऐसे कार्य कर दिखाए, जिन्हें करना किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं था।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।