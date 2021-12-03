Una News: विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 18 Nov 2026 01:00 AM IST
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टाहलीवाल (ऊना)। इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बाथू के स्कूल ऑफ फार्मेसी के विद्यार्थियों ने बिलासपुर में आयोजित विश्व फार्मासिस्ट दिवस समारोह-2026 में भाग लेकर अपनी प्रतिभा और विषय संबंधी ज्ञान का प्रदर्शन किया। संस्कृति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय फार्मेसी परिषद और हिमाचल प्रदेश राज्य फार्मेसी परिषद ने संयुक्त रूप से किया।
समारोह में विद्यार्थियों के लिए स्लोगन लेखन, लीफलेट निर्माण और क्विज प्रतियोगिताएं करवाई गईं, जिनमें विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। शैक्षणिक दौरे का संचालन स्कूल ऑफ फार्मेसी के डीन डॉ. मंदीप सिंह और नोडल अधिकारी डॉ. कंचन बाला के मार्गदर्शन में किया गया।
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समारोह में विद्यार्थियों के लिए स्लोगन लेखन, लीफलेट निर्माण और क्विज प्रतियोगिताएं करवाई गईं, जिनमें विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। शैक्षणिक दौरे का संचालन स्कूल ऑफ फार्मेसी के डीन डॉ. मंदीप सिंह और नोडल अधिकारी डॉ. कंचन बाला के मार्गदर्शन में किया गया।
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