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बालजी महाराज ने पंचभीष्म महोत्सव की महिमा और डेरा बाबा रुद्रानंद धाम की देश-विदेश में ख्याति का बखान किया।



हेमानंद महाराज ने बालजी महाराज के प्यार और दुलार का जिक्र किया। उन्होंने गो माता को राष्ट्र माता बनाने और उनकी रक्षा करने का आह्वान किया।

नारी (ऊना)। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डेरा बाबा रुद्रानंद धाम में पंचभीष्म पर्व के उपलक्ष्य में कोटि गायत्री महायज्ञ चल रहा है। इससे समूचा क्षेत्र भक्तिरस में डूबा हुआ है। वाराणसी से आए विद्वान लोकेंद्र शर्मा की देखरेख में प्रतिदिन यज्ञशाला में वेद माता गायत्री की पूजा अर्चना हो रही है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए ब्राह्मण कोटि गायत्री का जाप कर रहे हैं। मंगलवार को दूसरे दिन आश्रम परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सुबह लगभग 9 बजे डेरा के अधिष्ठाता हेमानंद महाराज अखंड धूने में अपने आसन पर विराजमान हुए। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अखंड धूने पर माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रद्धालुओं ने धर्मद्वार, निर्वाण समाधियों और पांच पीपलों व यज्ञशाला की परिक्रमा भी की। दूसरे दिन श्रीमद् भागवत कथा भी शुरू हुई। हेमानंद महाराज ने राष्ट्रीय संत बालजी महाराज की उपस्थिति में व्यासपीठ की आरती उतारी।