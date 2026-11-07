{"_id":"6aeed47efedaa6831c08d60a","slug":"video-solan-mall-road-closed-to-vehicles-increased-traffic-pressure-on-rajgarh-road-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: सोलन मालरोड वाहनों के लिए बंद, राजगढ़ सड़क पर बढ़ा वाहनों का दबाव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिवाली का लेकर प्रशासन ने शहर के मालरोड को यातायात के लिए बंद किया गया है। ऐसे में राजगढ़ रोड़ पर वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। इससे दिन भर यहां पर जाम लगा रहा। मशरूम चौक से सकुर्लर रोड तक दिनभर जाम लगा रहा। वाहन रेंग-रेंग कर चलते रहे। वहीं दूसरी ओर बाइपास पर भी वाहनों का दबाव बढ़ गया है। हालांकि, मालरोड बंद करने से लोगों को खरीदारी करने में काफी सुविधा मिल रहा है।

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