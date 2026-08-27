सोलन: मांगों को लेकर सोलन में गरजे बैंक कर्मचारी, जमकर की नारेबाजी

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सोलन में आज बैंक कर्मचारियों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स सोलन के बैनर तले आयोजित किया गया। प्रदर्शन में विभिन्न बैंकों के कर्मचारी एकजुट होकर शामिल हुए। कर्मचारियों ने बैंकिंग व्यवस्था में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई। उन्होंने कहा कि बैंक कर्मचारियों को बेहतर कार्य-जीवन संतुलन का अधिकार मिलना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान पर्याप्त संख्या में नई भर्तियां किए जाने की मांग भी उठाई गई।

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