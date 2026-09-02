फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Menace of langurs and monkeys in Kimmughat and Gadkhal; young woman critically injured, panic among villagers.

Solan News: किम्मूघाट और गड़खल में लंगूर-बंदरों का आतंक, युवती गंभीर घायल, ग्रामीणों में दहशत

Thu, 03 Sep 2026 01:58 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Thu, 03 Sep 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
बच्चों को स्कूल भेजना हुआ मुश्किल, लोग घरों में रहने को मजबूर
विज्ञापन

संवाद न्यूजएजेंसी
कसौली (सोलन)। गड़खल गांव और किम्मूघाट क्षेत्र में लंगूरों और बंदरों के आतंक से स्थानीय लोग दहशत में हैं। हाल ही में एक बंदर के हमले से एक युवती गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसे गंभीर फ्रैक्चर हुए हैं। इससे ग्रामीण घरों में दुबकने को मजबूर हैं।
इलाके में एक खूंखार लंगूर राहगीरों और मवेशियों पर हमला कर रहा है। गड़खल गांव की एक युवती पर बंदर ने हिंसक हमला किया था। हमले से घबराकर युवती संतुलन खो बैठी और खाई में जा गिरी। इस हादसे में युवती की टांग और बाजू में गंभीर फ्रैक्चर आया है, जिसके बाद डॉक्टरों को प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि इस खौफ के कारण बच्चों को स्कूल भेजना और महिलाओं का घर से बाहर निकलना जोखिम भरा हो गया है। शाम ढलते ही लोग घरों में दुबक जाते हैं। खेतों में काम करना और रास्तों पर चलना भी खतरनाक हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से तुरंत पिंजरे लगाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कोई बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता है।
विज्ञापन

स्थानीय लोगों का कहना है कि लंगूर और बंदरों के डर से बच्चों को स्कूल भेजने में परेशानी हो रही है। महिलाएं भी घर से बाहर निकलने से कतरा रही हैं। खेतों में काम करना और रास्तों पर चलना भी जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस समस्या का तत्काल समाधान करने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वन विभाग की रेंज ऑफिसर नीलम ने बताया कि विभाग को कई शिकायतें मिली थीं। विभाग की टीम ने हमलावर लंगूर को चिह्नित करने का प्रयास किया, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अभी भी पैनी नजर रखी जा रही है। लंगूर के दोबारा सक्रिय होने पर शिमला से विशेषज्ञ टीम बुलाकर उसे सुरक्षित पकड़ा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed