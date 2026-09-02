Solan News: क्षेत्रीय अस्पताल में तारों के सहारे चल रहे व्हीलचेयर और स्ट्रेचर

संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के आपातकालीन वार्ड में आने वाले मरीज टूटी-फूटी व्हीलचेयर और स्ट्रेचर का इस्तेमाल करने को मजबूर है। अस्पताल में रखे गए कई स्ट्रेचर और व्हीलचेयर अब तारों और रस्सियों के सहारे चल रहे हैं। ऐसे में आपातकालीन वार्ड में आने वाले मरीजों को टूटे स्ट्रेचर के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।यहां मरीजों को दिए जाने वाले व्हीलचेयर में किसी के टायर खराब पड़े हैं, तो किसी में बैठने के लिए भी सही से जगह नहीं है। वहीं स्ट्रेचर के टायर लगभग निकल ही गए हैं और उन्हें तारों से बांध कर काम चलाया जा रहा है। वहीं व्हीलचेयर की भी अस्पताल में कमी है। अधिक मरीज होने पर आपातकालीन वार्ड में कई घंटों तक एक व्हीलचेयर तक नहीं मिल पाती है। ऐसे में अन्य मरीजों को काफी परेशानी होती है। यहां जिले के साथ सिरमौर और शिमला से भी मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में उन्हें व्हीलचेयर और स्ट्रेचर तक की सही सुविधा न मिलने से काफी परेशानी होती है। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश पंवार ने बताया कि प्रशासन की ओर से नए सामान को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद और सामान आने के बाद मरीजों के लिए उन्हें रख दिया जाएगा। प्रशासन अपनी ओर से भी मरीजों को सुविधा देने की कोशिश कर रहा है।