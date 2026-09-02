Solan News: सिलाई-कढ़ाई से महिलाओं ने निखार रहीं हुनर, सीखी नई-नई डिजाइनों की पोशाकें

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संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। यूको आरसेटी जिले की महिलाओं को स्वरोजगार देने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निशुल्क टेलर का प्रशिक्षण दे रहा है। आरसेटी रोज महिलाओं को नए-नए डिजाइनों वाली पोशाकें बनाना सीखा रहा है। एक हफ्ते से चले इस प्रशिक्षण शिविर में महिलाएं रोज नए कपड़ों की सिलाई और कढ़ाई करना सीख रही हैं। बुधवार को महिलाओं ने अनारकली फ्रॉक बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। साथ ही अंब्रेला फ्रॉक, कली वाली फ्रॉक बनाने का अभ्यास भी किया।अनारकली फ्रॉक केवल आधुनिक फैशन का हिस्सा नहीं है बल्कि यह प्राचीन भारतीय परिधान परंपरा से भी जुड़ी है। पुराने समय में महिलाएं इस तरह के परिधानों को खासा पसंद करती थी। वहीं आज के समय में भी यह पोशाकें महिलाओं और युवतियों की पसंद बनी हुई है। शादी-ब्याह, धार्मिक पूजा-पाठों और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए महिलाएं इन पोशाकों को चुनती है। यूको आरसेटी के सहयोग से अब महिलाएं खुद इन पोशाकों को बनाएगी। शिविर में महिलाओं को फ्रॉक की कटिंग, घेर तैयार करने, नाप के अनुसार सिलाई करने गले और बाजुओं के डिजाइन बनाने की तकनीकों के बारे में बताया और अभ्यास भी करवाया। इस दौरान प्रशिक्षक ने महिलाओं को ड्रेस में हर छोटी-बड़ी डिटेल की जानकारी दी। वहीं प्रशिक्षक ने कहा कि निरंतर अभ्यास से वे जल्द इस तरह की पोशाकें बनाना सीख सकती है।यूको आरसेटी सोलन की निदेशक मीनू बारिया ने बताया कि आरसेटी में आने वाले समय में महिलाओं के लिए और भी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाना है। उन्होंने इच्छुक महिलाओं से यूको आरसेटी सोलन में संपर्क करने के लिए कहा है।