फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Medical check-up camp organized for children with special needs at Kandaghat school

वीडियो: कंडाघाट स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए चिकित्सा जांच शिविर आयोजित

Tue, 03 Nov 2026 05:21 PM IST
Krishan Singh
Krishan Singh Krishan Singh
Updated Tue, 03 Nov 2026 05:21 PM IST
Medical check-up camp organized for children with special needs at Kandaghat school
राजकीय माध्यमिक विद्यालय कंडाघाट में समग्र शिक्षा ब्लॉक कंडाघाट के सौजन्य से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक दिवसीय चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर समग्र शिक्षा और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) सोलन के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। शिविर में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की विशेषज्ञ मेडिकल टीम ने बच्चों की दिव्यांगता का गहन आकलन और स्वास्थ्य परीक्षण किया। टीम में डॉ. अमर, बहादुर, अनिल और सुनीत शामिल रहे। शिविर में 30 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ भाग लिया। चिकित्सकों ने चलने-फिरने से संबंधित दिव्यांगता, श्रवण बाधित, बौद्धिक दिव्यांगता तथा वाणी व भाषा दोष से प्रभावित बच्चों की जांच की। डाइट सोलन की समावेशी शिक्षा समन्वयक जूली रिचर्ड ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य इन बच्चों की पहचान कर उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध करवाना है, ताकि वे सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकें। शिविर में विशेष शिक्षिका रंजना देवी, ललिता, ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) कार्यालय से निशा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। शिविर का समापन बच्चों और उनके अभिभावकों को दोपहर का भोजन करवाकर हुआ। इस मौके पर मौजूद अधिकारियों, शिक्षकों और डॉक्टरों ने दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण विकास और बेहतर भविष्य के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

पीलीभीत: सीएम योगी के आगमन से पहले जुटे हजारों साधु-संत, कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा चाक चौबंद

Thousands of sadhus and saints gather ahead of CM Yogi arrival in Pilibhit
Pilibhit
03 Nov 2026

चंबा: पूलन में दुकान से बरामद शराब गायब होने पर उठे सवाल, पंचायत प्रधान ने मांगी जांच

chamba poolan liquor seizure missing investigation demand
Chamba
03 Nov 2026

गाजीपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

Major police action in Ghazipur; criminal with a ₹25,000 bounty arrested
Ghazipur
03 Nov 2026

वाराणसी-शक्तिनगर हाईवे पर दो वाहनों की टक्कर, हाईवे पर सात घंटे थमी रफ्तार

Collision between two heavy vehicles on Varanasi-Shaktinagar road 12 km-long traffic jam
Sonebhadra
03 Nov 2026

सुल्तानपुर में अवैध खनन रोकने गई राजस्व टीम पर हमला, नायब तहसीलदार का पैर टूटा, दो लेखपाल घायल

Sultanpur revenue team attacked while trying to stop illegal mining Naib Tehsildar leg fracture
Sultanpur
03 Nov 2026
विज्ञापन

कोटद्वार: घमंडपुर में कपड़ों की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख, स्वामी को भारी नुकसान

Kotdwar fire breaks out at a clothing store in Ghamandpur goods worth lakhs reduced to ashes
Kotdwar
03 Nov 2026

लखनऊ में छात्र-छात्राओं ने 'समुद्र स्वाहा' नाटक का किया मंचन

Students in Lucknow staged play Samudra Swaha
Lucknow
03 Nov 2026
विज्ञापन

लखीमपुर खीरी: युवक की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली

Accused of murdering youth injured in encounter in lakhimpur kheri
Lakhimpur Kheri
03 Nov 2026

लखनऊ में अंडर-12 आइटा चैंपियनशिप का आयोजन

Under-12 AITA Championship organised in Lucknow
Lucknow
03 Nov 2026

सुल्तानपुर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार डेंटर की मौत, 400 मीटर तक घिसटने से उड़े शरीर के चीथड़े

Bike rider denter dies after colliding with truck in Sultanpur
Sultanpur
03 Nov 2026

जालंधर में दिवित औलख का पार्थिव शरीर घर पहुंचा, अंतिम संस्कार आज

Divit Aulakh’s mortal remains reach home in Jalandhar; last rites to be held today
Jalandhar
03 Nov 2026

वीडियो: भवाली कोतवाली परिसर में घुसा तेंदुआ, सीसीटीवी में कुत्ते को ले जाते हुआ कैद

Leopard enters Bhawali police station premises; caught on CCTV carrying away a dog
Nainital
03 Nov 2026

आजम खां की मुश्किलें और बढ़ेंगी? शत्रु संपत्ति मामले में ED करेगी पूछताछ

आजम खां की मुश्किलें और बढ़ेंगी? शत्रु संपत्ति मामले में ED करेगी पूछताछ
Uttar Pradesh
03 Nov 2026

बठिंडा में गलत दिशा से जा रहे पीआरटीसी बस चालक ने बाइक सवार को कुचला

Man died in accident in bathinda
Chandigarh-Punjab
03 Nov 2026

लुधियाना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल का आयोजन

Youth festival organized at Punjab Agricultural University, Ludhiana
Ludhiana
03 Nov 2026

वाराणसी में लंका से लेकर रामनगर तक भीषण जाम

Severe traffic jam in Varanasi, stretching from Lanka to Ramnagar
Varanasi
03 Nov 2026

बहराइच में जलपरी शो के दौरान 20 हजार लीटर पानी से भरा टैंक फटा, चार बच्चों समेत 15 घायल

20,000-litre water tank exploded during jalpari show in Bahraich injuring 15 people including four children
Bahraich
03 Nov 2026

अलीगढ़ में मंदिर-मजार पर किन्नर समाज ने दिया एकता का संदेश

अलीगढ़ में मंदिर-मजार पर किन्नर समाज ने दिया एकता का संदेश
Aligarh
03 Nov 2026

पंजाब कांग्रेस प्रधान परगट सिंह ने आप सरकार पर बोला हमला

Punjab Congress chief Pargat Singh launched an attack on the AAP government.
Chandigarh-Punjab
03 Nov 2026

लुधियाना के जसिया चौक पर कबाड़ के गोदाम में लगी भयंकर आग

Massive fire breaks out at a scrap warehouse at Jasia Chowk in Ludhiana
Ludhiana
03 Nov 2026

हिमाचल में महिलाओं के लिए नौकरी का मौका, LIC में करिअर एजेंट के 500 पदों पर भर्ती; आज से शुरू होंगे साक्षात्कार

lic women career agent recruitment 500 posts mandi himachal pradesh
Mandi
03 Nov 2026

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट
Uttar Pradesh
03 Nov 2026

राजस्थान में दिन में गर्मी, रात में ठंड!

राजस्थान में दिन में गर्मी, रात में ठंड!
Rajasthan
03 Nov 2026

फतेहगढ़ साहिब में 2 क्विंटल 86 किलो नकली घी बरामद

2 quintals and 86 kg of spurious ghee seized in Fatehgarh Sahib
Chandigarh-Punjab
03 Nov 2026

मध्य प्रदेश में मौसम का डबल अटैक

मध्य प्रदेश में मौसम का डबल अटैक
Madhya Pradesh
03 Nov 2026

गोरखपुर रंग महोत्सव: युवाओं ने कविता और गीतों से बांधा समां

Young Poets and Singers Enthrall Audience at Gorakhpur Rang Mahotsav Open Mic Event
Gorakhpur
03 Nov 2026

गोरखपुर: यूनिवर्सिटी चौराहे से मोहद्दीपुर रोड तक लगा भीषण जाम

Heavy Traffic Jam from University Crossing to Mohaddipur Road Leaves Commuters Stranded
Gorakhpur
03 Nov 2026

अमेठी: पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, शातिर सेनापति के पैर में लगी गोली

अमेठी: पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, शातिर सेनापति के पैर में लगी गोली
Amethi
03 Nov 2026

उज्जैन: भस्म आरती में बाबा महाकाल का भांग से विशेष शृंगार, चांदी का मुकुट और बेलपत्र अर्पित, फिर दिए दर्शन

Ujjain: Mahakal Adorned with Bhang, Silver Crown and Bel Leaves During Tuesday's Bhasma Aarti at 4 AM
Madhya Pradesh
03 Nov 2026

बस्ती: जनगणना कर्मियों को दिलाई गोपनीयता की शपथ

Census personnel administered an oath of allegiance and confidentiality
Basti
03 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed