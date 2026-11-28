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सिरमौर: सराहां की बेटी ने राष्ट्रीय कुश्ती में दिखाया दम
कमर में चोट लगी, लेकिन हौसला नहीं टूटा। राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने का सपना लेकर उतरी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सराहां की नौवीं कक्षा की छात्रा वंशिका शर्मा ने दिल्ली में आयोजित 17वीं खेलकूद प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। चोट के कारण उसे क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने और देश के विभिन्न राज्यों की पहलवानों को चुनौती देने की उसकी उपलब्धि ने विद्यालय का नाम रोशन किया है। वंशिका ने इससे पहले राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान पक्का किया था। विद्यालय की दो अन्य छात्राओं सुहानी और कनिका ने भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रजत और कांस्य पदक हासिल किए। तीनों छात्राओं की इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल है।
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