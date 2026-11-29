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संवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। पीएमश्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांवटा साहिब में सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविर का समापन हुआ। इस मौके पर स्वयंसेवियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।समारोह का शुभारंभ सामाजिक कार्यकर्ता तोहिद अली और ग्राम पंचायत उपप्रधान विपिन शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रधानाचार्य मुंशी राम वर्मा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यार्थियों को एनएसएस के महत्व और समाजसेवा के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम अधिकारी संजय शर्मा ने शिविर की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रूपल, वंशिका, आकृति, आंचल और प्रिया ने वंदे मातरम, स्वागत गीत सहित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।इस अवसर पर सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉ. ओएस चौहान, प्रवीण झांब, रणदेव शर्मा, उपप्रधानाचार्या कांता शर्मा, शिक्षक, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।