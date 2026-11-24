{"_id":"6b058ec4255ae0094102f139","slug":"video-renuka-lakes-maha-aarti-performed-with-500-pure-ghee-lamps-governor-also-participates-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: 500 शुद्ध घी के दीयों से हुई रेणुका झील की महाआरती, राज्यपाल भी हुए शामिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सिरमौर: 500 शुद्ध घी के दीयों से हुई रेणुका झील की महाआरती, राज्यपाल भी हुए शामिल
अंतरराष्ट्रीय रेणुकाजी मेले के अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने रेणुकाजी तीर्थ में देव दिवाली मनाई। इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक रेणुका झील में 500 शुद्ध घी के दीयों से आयोजित महाआरती में भाग लिया। इसके साथ ही कार्तिक दशमी से लगातार चल रही संध्याकालीन महाआरती का विधिवत समापन भी किया। शंख, घंटियों, ढोल और नगाड़ों की मधुर ध्वनि के बीच आयोजित महाआरती से पूरा रेणुकाजी तीर्थ भक्तिमय हो उठा। झील के किनारे सैकड़ों दीपों की जगमगाहट और मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं ने मां रेणुकाजी के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। इस धार्मिक आयोजन में संत-महात्माओं सहित सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और महाआरती के साक्षी बने।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।