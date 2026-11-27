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खेलकूद : नाहन के चौगान मैदान सुबह 10:00 बजे दिव्यांगों की खेलकूद प्रतियोगिता।







वार्षिक समारोह : नाहन में सुबह 10:00 बजे मनाया जाएगा लोजपा का स्थापना दिवस।

रथयात्रा : शिव मंदिर बद्रीपुर से सुबह 10:00 बजे भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य यात्रा शुरु होगी।

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काम की बात:

नाहन के वरिष्ठ नागरिक डे केयर सेंटर नाहन में 30 नवंबर को सुबह 11 बजे वरिष्ठजनों के लिए दिखाई जाएगी फिल्म।



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आज के कार्यक्रम: