{"_id":"6ace03bb6fb53a12e4052829","slug":"video-nahan-pm-shri-schools-district-level-childrens-fair-students-talent-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: नाहन में बाल मेले का आगाज, 12 पीएमश्री स्कूलों के विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय उच्च पाठशाला कैंट नाहन में मंगलवार को पीएमश्री स्कूलों के जिला स्तरीय बाल मेले का आगाज हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक राजीव ठाकुर ने मेले का शुभारंभ किया। इसमें सिरमौर जिले के 12 पीएमश्री स्कूलों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। बाल मेले में बच्चों को अपनी प्रतिभा, कला और रचनात्मक सोच प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। बाल मेले में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इनमें एकल गान, एकल नृत्य, समूह गान, सामूहिक नृत्य, विज्ञान प्रोजेक्ट और भाषण प्रतियोगिताएं शामिल हैं। विद्यार्थी अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से कला, अभिव्यक्ति और वैज्ञानिक सोच का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिताओं में बच्चों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। अलग-अलग विधाओं में भाग लेकर विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को सामने ला रहे हैं। विज्ञान प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्हें अपनी वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। आयोजन सचिव संत राम शर्मा ने बताया कि बाल मेले का उद्देश्य विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभा को मंच प्रदान करना और उनकी रचनात्मकता को सामने लाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों को अपनी क्षमता दिखाने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। जिला स्तरीय बाल मेले में 12 पीएमश्री स्कूलों के विद्यार्थियों की भागीदारी से बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच मिला है।

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