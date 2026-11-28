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अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेले के समापन के बाद भी मेला मैदान में डटे व्यापारियों को आखिरकार दुकानें समेटनी पड़ीं। शनिवार को मेले के चौथे दिन बाजार में कोई खरीदारी नहीं हुई। जिला प्रशासन की सख्ती के बाद 60 फीसदी से अधिक व्यापारी सामान समेटकर घरों को लौट गए। शेष दुकानदारों को भी शनिवार रात तक मैदान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार देर शाम प्रशासनिक टीम ने व्यापारियों को मैदान खाली करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद शनिवार सुबह से ही दुकानदारों ने सामान समेटना शुरू कर दिया। कुछ दुकानदार चोरी-छिपे सामान बेचने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें रोककर दुकानें बंद करवा दीं और फटकार भी लगाई।

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