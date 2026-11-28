{"_id":"6b0ac5b9dec2d87d6105d947","slug":"video-no-business-transacted-at-the-fair-market-on-the-fourth-day-over-60-percent-of-traders-returned-home-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: चौथे दिन मेला बाजार में नहीं हुई खरीदारी, 60 फीसदी से अधिक व्यापारी लौटे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सिरमौर: चौथे दिन मेला बाजार में नहीं हुई खरीदारी, 60 फीसदी से अधिक व्यापारी लौटे
अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेले के समापन के बाद भी मेला मैदान में डटे व्यापारियों को आखिरकार दुकानें समेटनी पड़ीं। शनिवार को मेले के चौथे दिन बाजार में कोई खरीदारी नहीं हुई। जिला प्रशासन की सख्ती के बाद 60 फीसदी से अधिक व्यापारी सामान समेटकर घरों को लौट गए। शेष दुकानदारों को भी शनिवार रात तक मैदान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार देर शाम प्रशासनिक टीम ने व्यापारियों को मैदान खाली करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद शनिवार सुबह से ही दुकानदारों ने सामान समेटना शुरू कर दिया। कुछ दुकानदार चोरी-छिपे सामान बेचने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें रोककर दुकानें बंद करवा दीं और फटकार भी लगाई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।