{"_id":"6b0ac033a6010f26030477ab","slug":"video-celebrations-held-in-sangrah-following-the-dismissal-of-a-petition-against-the-hati-tribal-status-law-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: हाटी जनजाति कानून के खिलाफ याचिका खारिज होने पर संगड़ाह में मनाया जश्न","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने से जुड़े कानून के खिलाफ दायर याचिका खारिज होने के बाद गिरिपार क्षेत्र में खुशी की लहर है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से हाटी समुदाय के लोगों के लिए जनजातीय प्रमाणपत्र जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। फैसले की खबर मिलते ही क्षेत्र में उत्साह का माहौल बन गया। संगड़ाह के बस अड्डा बाजार में लोगों ने एकत्र होकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया।

... और पढ़ें