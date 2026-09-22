{"_id":"6ab27894c53f6ec4b003cb34","slug":"video-nahan-appeal-to-help-a-person-suffering-from-kidney-failure-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन: किडनी की खराबी से जूझ रहे व्यक्ति की मदद करने का आह्वान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नाहन (सिरमौर)। जिला के हरिपुरखोल के 27 वर्षीय युवक विजय की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। उनके इलाज पर डॉक्टरों ने 15 लाख रुपये खर्च बताया है। अंजुमन इस्लामिया के प्रधान बॉबी अहमद ने लोगों ने विजय की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इनकी एक छोटी से बेटी है। जिसने अभी बाप का प्यार भी ढंग से नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि नाहन में चल रहे मेले में एक स्टॉल लगाया जा रहा है। जो भी इनकी मदद करना चाहता है, वहां स्टॉल पर आर्थिक सहयोग दे सकता है। उन्होंने ओ पॉजिटिव किडनी डोनेट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोई ओ पॉजिटिव किडनी डोनेट करना चाहता है तो वह अंजुमन इस्लामिया से संपर्क कर सकता है।

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