नाहन: बोलेरो कैंपर हादसे के सभी नौ घायलों को नाहन किया रेफर, एक पीजीआई चंडीगढ़ भेजा

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नाहन (सिरमौर)। नाहन-सराहां-कुमारहट्टी नेशनल हाईवे पर हुए बोलेरो कैंपर हादसे में घायल सभी नौ लोगों को सराहां सिविल अस्पताल से मेडिकल कॉलेज नाहन के लिए रेफर किया गया है। इनमें से एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की हालत को देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। मेडिकल कॉलेज नाहन की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रेणु चौहान ने बताया कि हादसे में घायल सभी लोगों का मेडिकल कॉलेज नाहन में उपचार चल रहा है। इनमें से एक गंभीर रूप से घायल मरीज को पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया है। उन्होंने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उपचार के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली थीं। इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी बुला लिया गया था, ताकि घायलों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध करवाया जा सके। गौरतलब है कि सतौन की ओर जा रही बोलेरो कैंपर नाहन-सराहां-कुमारहट्टी नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नौ अन्य घायल हो गए थे। सभी घायलों को पहले सराहां सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर कर दिया गया।

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