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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Himachal: Sister unable to bear the shock of her brother’s death; died of a heart attack a few hours later

हिमाचल: भाई की मौत का सदमा नहीं सह पाई बहन, कुछ घंटों बाद हार्ट अटैक से गई जान, गांव में छाया मातम

Mon, 16 Nov 2026 03:55 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, धौलाकुआं (सिरमौर)।
संवाद न्यूज एजेंसी, धौलाकुआं (सिरमौर)। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 16 Nov 2026 03:55 PM IST
सार

भाई की मृत्यु के कुछ ही घंटों बाद बहन की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। सिरमौर जिले के भारापुर गांव में यह हृदयविदारक घटना सामने आई है। 

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Himachal: Sister unable to bear the shock of her brother’s death; died of a heart attack a few hours later
कमलेश देवी व दिलीप सिंह(फाइल)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के भारापुर गांव में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। भाई की मौत का गहरा सदमा बहन सहन नहीं कर पाई। भाई की मृत्यु के कुछ ही घंटों बाद बहन की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। भारापुर निवासी 70 वर्षीय दिलीप सिंह की भैया दूज के तीसरे दिन एक शादी समारोह में हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजनों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। दिलीप सिंह पूर्व बीडीसी सदस्य टेकचंद कश्यप के पिता थे। भाई की मौत की खबर सुनकर उनकी 53 वर्षीय बहन कमलेश देवी अपने मायके भारापुर पहुंचीं। भाई का मृत चेहरा देखते ही कमलेश देवी खुद को संभाल नहीं पाईं। उनके सीने में तेज दर्द उठा और परिजन उन्हें स्थानीय निजी अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने कमलेश देवी को भी मृत घोषित कर दिया। कमलेश देवी के हृदय में पहले भी स्टेंट डाला गया था। इस घटना से पूरे परिवार और गांव में मातम छा गया है।

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भैया दूज पर मांगी थी लंबी उम्र
दिलीप सिंह और कमलेश देवी के बीच गहरा स्नेह था। कमलेश देवी तीन दिन पहले ही भैया दूज मनाने मायके आई थीं। उन्होंने भाई को तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना की थी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कुछ ही दिनों बाद ऐसा दुखद हादसा होगा।

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एक ही श्मशान घाट में अंतिम विदाई
दिलीप सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार, 14 नवंबर की शाम को किया गया। कमलेश देवी का अंतिम संस्कार रविवार, 15 नवंबर को दोपहर में हुआ। दोनों भाई-बहन को गांव के एक ही श्मशान घाट में अंतिम विदाई दी गई। ग्राम पंचायत भारापुर के प्रधान मलकीत चौधरी ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि भाई की मौत के सदमे से बहन की भी जान चली गई।

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