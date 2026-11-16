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हिमाचल के सिरमौर में अनोखी शादी: चार भाइयों ने एक ही दिन और मुहूर्त में लिए सात फेरे, एक आंगन में चार दुल्हनें

Mon, 16 Nov 2026 10:00 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, कफोटा (सिरमौर)।
संवाद न्यूज एजेंसी, कफोटा (सिरमौर)। Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 16 Nov 2026 10:00 AM IST
सार

सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के शिल्ला गांव में एक ही परिवार के चार भाइयों ने एक दिन और एक ही मुहूर्त में सात फेरे लिए। शाम को चारों दूल्हे अपनी दुल्हनों के साथ घर लौटे तो एक ही आंगन में चार बहुओं का पारंपरिक स्वागत हुआ। पढ़ें पूरी खबर...

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Four Brothers Four Brides One Wedding Day in Sirmaur Himachal
शिल्ला गांव की अनोखी शादी चर्चा में - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के शिल्ला गांव में एक ही परिवार के चार भाइयों ने एक ही दिन और एक ही मुहूर्त में सात फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की। चारों दूल्हे जब दुल्हनों के साथ घर लौटे तो एक ही आंगन में चार नई बहुओं का पारंपरिक रीति-रिवाज से स्वागत हुआ। अनूठे रीति-रिवाजों और परंपराओं के लिए पहचान रखने वाले ट्रांसगिरी क्षेत्र में एक और अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। खास बात यह रही कि चारों की बरात एक ही घर से अलग-अलग दिशाओं में रवाना हुईं और शाम को चारों दूल्हे अपनी दुल्हनों के साथ घर लौटे। बता दें कि दूल्हे का परिवार संयुक्त रहता है। इनके परिवार में कुल 38 लोग हैं, जो अब 42 हो गए हैं। 

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शिल्ला गांव के प्रताप चौहान और उनके भाई के बेटों का विवाह एक ही दिन संपन्न हुआ। प्रताप सिंह के बेटे भवान सिंह का विवाह मटियाना की शिवानी के साथ हुआ। वहीं, रविंद्र चौहान (फौजी) ने दुगाना की रवीना के साथ सात फेरे लिए। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह के बेटे विजय चौहान ने बालीकोटी के चाकरी गांव की प्रमिला और अजय चौहान ने कोडगा के बिराखना गांव की सुनीता को जीवनसंगिनी बनाया।


 
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शादी के दिन शिल्ला गांव में उत्सव जैसा माहौल रहा। दरअसल, गिरिपार क्षेत्र में संयुक्त परिवार की परंपरा आज भी कई गांवों में कायम है। यहां एक ही परिवार के कई सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं और पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा किए बिना मिल-जुलकर जीवन व्यतीत करते हैं। शिल्ला गांव का देमनेईक परिवार भी इसी परंपरा का उदाहरण है। प्रताप और सुरेंद्र से जुड़े इस परिवार में दस भाई एक ही छत के नीचे रहते हैं और अभी तक जमीन का बंटवारा भी नहीं हुआ है।
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संयुक्त परिवार व्यवस्था क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा
पंचायत प्रधान गुमान सिंह ने बताया कि गिरिपार क्षेत्र में संयुक्त परिवार प्रणाली आज भी कई परिवारों में कायम है। यहां सैकड़ों परिवार एक ही छत के नीचे मिल-जुलकर रहते हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार व्यवस्था क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, जिसे लोग आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। गिरिपार क्षेत्र में जोड़ीदार प्रथा भी है। यहां यह भी काफी चर्चा में रहती है।
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